L’Unione Artigiani e Imprese incontra i ragazzi del Volta | Sul lavoro serve usare le mani

L’Unione Artigiani e Imprese ha incontrato gli studenti del Volta, sottolineando l’importanza di usare le mani nel lavoro. Durante l’incontro, hanno spiegato ai ragazzi che per scegliere bene il futuro bisogna conoscere se stessi, oltre a seguire i percorsi scolastici. Insieme hanno parlato di come il lavoro manuale possa essere una strada valida e realizzabile, e di come aiutare i giovani a fare la scelta migliore per il loro domani.

Aiutare i ragazzi a fare "la migliore scelta possibile", partendo non solo dai percorsi scolastici ma dalla conoscenza di sé. È il filo conduttore dell’incontro di orientamento che si è svolto all’Iis Volta tra gli studenti del biennio e l’ Unione Artigiani e Imprese. Esperienze personali e consigli concreti per accompagnare gli studenti che dovranno scegliere il percorso di specializzazione. A intervenire Giampiero Angelini, vicepresidente dell’Unione Artigiani, Paolo Maccagni, responsabile dell’orientamento ed ex docente del Volta, il segretario dell’Unione Mauro Sangalli che ha sottolineato come il mondo del lavoro richieda competenze sempre più articolate: "Un mix di conoscenze, abilità pratiche, motivazione e capacità di agire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.

