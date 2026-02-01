Lungomare Tafuri cittadini oltre le transenne nell’area crollata

Alcuni cittadini ignorano i divieti e passano oltre le transenne sul Lungomare Tafuri. Nonostante il rischio di nuove cadute e i cartelli che avvertono del pericolo, molte persone si avvicinano all’area crollata, mettendo a rischio la propria incolumità. La situazione resta sotto controllo, ma la presenza di cittadini che sfidano i divieti crea tensione tra residenti e forze dell’ordine.

Oltre a mettere in pericolo la propria incolumità, chi viola le interdizioni potrebbe intralciare le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti tecnici in corso Nonostante il pericolo evidente e i divieti ben segnalati, alcuni cittadini continuano a superare le transenne installate sul lungomare Tafuri, nel tratto interessato dal crollo avvenuto nei giorni scorsi. L'area, interdetta al passaggio pedonale per motivi di sicurezza, resta infatti strutturalmente instabile. Eppure, complice forse la curiosità o la sottovalutazione del rischio, non mancano persone che aggirano le barriere per avvicinarsi al punto del cedimento, esponendosi a potenziali gravi pericoli.

