Da domani, il Lungomare Marconi cambierà volto per i lavori in corso. La strada sarà chiusa temporaneamente e verranno introdotte deviazioni nel traffico. La modifica durerà fino al 15 marzo, quando i lavori dovrebbero essere conclusi. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare in anticipo gli spostamenti.

Da domani e fino al termine dei lavori previsti per il 15 marzo, saranno attuate modifiche temporanee alla circolazione stradale sul Lungomare G. Marconi per consentire l’esecuzione di importanti interventi di riqualificazione. I lavori rientrano nel progetto di abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificazione dei percorsi pedonali del Lungomare Marconi. Nel periodo indicato sarà istituito il divieto di transito sul Lungomare G. Marconi, eccetto per i mezzi d’opera e di cantiere; sarà consentita la circolazione in entrambi i sensi di marcia in via Rattazzi e via Nigra, al fine di garantire la viabilità alternativa e saranno assicurati i passaggi pedonali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungomare. Marconi, lavori e cambio viabilità

Dopo settimane di chiusura, il Lungomare di Ognina è stato riaperto al traffico.

Dopo il maltempo, il lungomare tra piazza Europa e piazza Nettuno riapre, seguendo l'impegno di ripristino e cambiamenti nella viabilità.

