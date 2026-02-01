Luna piena di febbraio oggi lo spettacolo della Snow Moon L’orario migliore per vederla

Questa sera gli italiani possono ammirare la Snow Moon di febbraio. La luna piena illumina il cielo tutta la notte, offrendo un bello spettacolo se il tempo permette di vederla. È un’occasione per chi ama l’osservazione notturna di godersi un cielo limpido e pieno di luce.

La Luna di febbraio 2026 aggiungerà la fase di plenilunio domenica 1 febbraio. Con la Luna della Neve, attesa per oggi, il disco lunare apparirà completamente illuminato per tutta la notte, con condizioni favorevoli all’osservazione a occhio nudo, tempo permettendo. L’orario esatto. Il momento esatto del plenilunio – cioè il picco astronomico della fase piena – è previsto alle 22.09 GMTUTC, che in Italia corrisponde alle 23.09. Come sempre accade con i pleniluni, la Luna appare piena per circa 2-3 notti, perché l’illuminazione resta molto simile al 100% anche prima e dopo la fase esatta. Uno spettacolo che resterà visibile per tutta la serata precedente e anche nella notte, a seconda delle condizioni meteo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su Snow Moon

La Luna della Neve del 1 febbraio 2026 si prepara ad offrire uno spettacolo incredibile.

La Luna piena di febbraio, chiamata Luna della Neve, si farà vedere nel cielo italiano tra sabato 28 e domenica 1° febbraio 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

70 años viviendo SOLO en la Sierra Madre Oriental - Tamaulipas

Ultime notizie su Snow Moon

Argomenti discussi: La Luna Piena della Neve, un evento unico, si farà ammirare il 1º febbraio: ecco come osservarla al meglio e il motivo di questo nome speciale.; La Luna Piena della Neve, 1° febbraio 2026, sarà un momento di svolta, soprattutto per 4 segni; Cielo di Febbraio 2026; Luna della neve 2026, quando vederla in Italia, significato e curiosità sulla Luna piena di febbraio.

La Luna Piena della Neve brilla stanotte 1° febbraio 2026: a che ora vederla e perché si chiama cosìLa sera di domenica 1 febbraio 2026 i cieli d'Italia saranno illuminati dalla splendida Luna Piena della Neve, il secondo plenilunio dell'anno ... fanpage.it

La Luna piena di febbraio 2026: la ‘luna di neve’ tra scienza, tradizione e cielo d’invernoLa Luna piena di febbraio 2026, nota tradizionalmente come Snow Moon (Luna della Neve), sarà uno degli appuntamenti celesti più suggestivi dell’inverno. funweek.it

The snow moon Credevo mi avessero bloccata Invece sono ancora qua a rompere :)) x.com

Ciaspolata e Luna Piena - Snow Moon - Campo Staffi - facebook.com facebook