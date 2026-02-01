L’ultima giacca di jeans di Uniqlo potrebbe tranquillamente passare per un pezzo da collezione

L’ultima giacca di jeans di Uniqlo sta facendo parlare di sé. Apparentemente semplice, questa giacca sembra destinata a diventare un pezzo da collezione. Gli appassionati la cercano, e il mercato già ne parla come di un capo da tenere d’occhio.

Non manca certo l'amore, in queste pagine, tanto per le sotto-linee Uniqlo quanto per le collezioni guidate da designer, ma un effetto collaterale del monitorare l'inventario accessibile e sempre funzionale di un retailer giapponese è che, ogni tanto, ci imbattiamo in un vero colpo nella linea principale. Come avrete intuito, oggi è uno di quei giorni, perché questa Denim Trucker Jacket è appena arrivata sugli scaffali ed è valida — e conveniente — quanto qualsiasi proposta delle zone più chiacchierate del catalogo Uniqlo.

La nuova collezione di Uniqlo ha portato una ventata di freschezza a gennaio, offrendo capi essenziali e versatili per affrontare la stagione.

