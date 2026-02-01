lugo mezzo secolo di protezione civile

A Lugo, si celebra il cinquantesimo anniversario della Protezione civile. Mezzo secolo di interventi sul territorio, di volontari che ogni giorno si mettono al servizio della comunità. Un percorso lungo fatto di impegno silenzioso, senza mai cercare riconoscimenti, ma sempre pronti a intervenire in emergenze di ogni tipo.

Mezzo secolo di impegno silenzioso, di interventi sul territorio e di volontari pronti a mettersi al servizio della comunità. Il 2026 segna un traguardo importante per l’associazione di Protezione Civile Aari Cb-Lugo, che il prossimo 16 novembre celebrerà i 50 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1976. Un anniversario significativo che l’attuale consiglio direttivo ha deciso di onorare con un ricco calendario di iniziative distribuite lungo tutto l’anno, pensate come una lunga celebrazione del lavoro svolto da centinaia di volontari che, nel corso dei decenni, hanno indossato la divisa per garantire sicurezza, assistenza e supporto alla popolazione nei momenti di emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Lugo Protezione Civile

Ultime notizie su Lugo Protezione Civile

AARI CB-Lugo festeggia 50 anni di attivitàDall’8 al 13 aprile 2026 in Sala Baracca nella Rocca Estense di Lugo la mostra AARI CB-Lugo. 50 anni di noi e di voi con l’esposizione di materiale, documenti e attrezzatura utilizzata in cinque ... ravennawebtv.it

L’annuncio: «Il teatro di Lugo riaprirà tra ottobre e novembre». Ripristino costato 1,3 milioniIl teatro Rossini di Lugo riaprirà tra ottobre e novembre 2026, a tre anni e mezzo dall’alluvione. Lo ha annunciato il Comune ... ravennaedintorni.it

50 anni per l'Associazione AARI CB Lugo nel 2026 con tante iniziative Il 2026 sarà un anno particolare per l’associazione di Protezione Civile AARI-CB Lugo. Il 16 novembre ricorrono infatti i 50 anni dalla sua fondazione. Mezzo secolo di volontariato, di attivit - facebook.com facebook