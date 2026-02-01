lucrezia stefanini supera le qualificazioni al wta cluj napoca 2026 zidansek battuta

Questa mattina Lucrezia Stefanini ha passato le qualificazioni al WTA di Cluj-Napoca, in Romania. Con questa vittoria si è conquistata un posto nel tabellone principale e ora punta a fare bella figura nel torneo. La tennista italiana ha battuto Zidansek, diventando la seconda azzurra a raggiungere questo obiettivo dopo Lucia Bronzetti.

Lucrezia Stefanini diventa la seconda italiana, dopo Lucia Bronzetti, nel tabellone principale al WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania. E il nome battuto è anche piuttosto importante: si tratta della slovena Tamara Zidansek, ex semifinalista al Roland Garros nel 2021, superata per 6-1 5-7 6-0 in due ore e 21 minuti. Primo set molto netto a favore dell’italiana: nessun game ai vantaggi, subito il break a 30 del 2-0, poi un altro che vale il 5-1 e la chiusura rapida. Da rimarcare come i punti persi al servizio da Stefanini in questa fattispecie siano soltanto sei, il tutto nell’arco di 27 minuti. Le cose sono diverse nel secondo parziale: a break di Stefanini (dopo quattro tentativi) corrisponde controbreak di Zidansek (a 15) per l’1-1, e di nuovo le due si restituiscono la battuta a vicenda dal 3-3 al 5-5. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si è aperto il tabellone del WTA 250 di Cluj-Napoca, noto anche come Transylvania Open.

Il primo giorno del Transylvania Open 2026 a Cluj-Napoca porta subito una sfida affascinante.

