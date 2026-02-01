Lucca incontro pubblico in Fondazione BML sul ‘Disordine mondiale e l’Unione Europea

Questa mattina a Lucca si è tenuto un incontro pubblico presso la Fondazione BML sul tema del ‘Disordine mondiale e l’Unione Europea’. Esperti e cittadini si sono confrontati sulle crisi internazionali, sulla violazione delle regole internazionali e sulle difficoltà dell’Europa nel mantenere l’unità e il rispetto dello stato di diritto. Molti hanno chiesto azioni più decise per rafforzare le istituzioni e garantire una maggiore stabilità in un mondo sempre più instabile.

LUCCA – Dalla violazione della legalità internazionale, alle sfide dell'Unione Europea per riaffermare lo stato di diritto e la democrazia, all'interno del complesso scenario mondiale. Ripartono le iniziative di Lucca@Europa, che invita i cittadini all'incontro pubblico in programma giovedì (5 febbraio) alle 21 nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7): sarà presentata la pubblicazione curata dal gruppo d'impegno civico dal titolo Il disordine mondiale e l'Unione Europea. Note per una discussione. L'appuntamento nasce con l'obiettivo di proporre alla cittadinanza un momento di dialogo aperto e informale, introdotto e moderato dagli esponenti del gruppo Massimo Cellai, Ilaria Maffei e Italo Buono.

