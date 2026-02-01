Los Angeles centinaia in strada per protestare contro l' Ice | le immagini dall' alto

Sabato scorso a Los Angeles centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro l’Ice. I dimostranti hanno espresso il loro dissenso contro le politiche di Trump in materia di immigrazione e contro il comportamento degli agenti dell’Ice. Le immagini dall’alto mostrano una manifestazione numerosa e compatta, con cittadini che vogliono far sentire la loro voce.

Sabato scorso manifestanti si sono riuniti a Los Angeles per protestare contro la politica repressiva dell’amministrazione Trump in materia di immigrazione e contro gli agenti dell’ Ice. Le manifestazioni hanno avuto luogo in un clima di indignazione generale per l’uccisione di Alex Pretti, l’infermiere di terapia intensiva colpito più volte dopo aver filmato con il suo cellulare alcuni agenti della polizia di frontiera mentre conducevano un’operazione di controllo dell’immigrazione a Minneapolis. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, centinaia in strada per protestare contro l'Ice: le immagini dall'alto Approfondimenti su Los Angeles immigrazione Los Angeles, cittadini in strada per protestare contro l'Ice: le immagini dal drone Sabato sera a Los Angeles si sono svolte manifestazioni pacifiche contro le operazioni dell’Ice. Los Angeles, protesta shock contro l’ICE: immagini proiettate sul carcere scuotono l’opinione pubblica Domenica sera a Los Angeles, le mura di un centro di detenzione sono state utilizzate come schermo per una protesta contro l’ICE, l’agenzia federale per l’immigrazione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Los Angeles immigrazione Argomenti discussi: Los Angeles, centinaia in strada per protestare contro l'Ice: le immagini dall'alto; Los Angeles, i social a processo: Progettati per creare dipendenza nei minori; Minnesota in sciopero generale contro l’occupazione violenta; Una giuria di Los Angeles decide sul futuro dei social: al via un processo storico contro Meta, TikTok e YouTube. La rotta che da Chicago portava a Los Angeles nel più breve tempo possibile è stata inaugurata il 30 aprile 1926 - facebook.com facebook Il giornalista Don Lemon libero dopo il fermo a Los Angeles x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.