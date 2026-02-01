Lookman sta per lasciare il club turco e volare in Spagna. L’attaccante nigeriano è molto vicino a firmare con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Le trattative sono in fase avanzata e tutto fa pensare che l’affare si concluderà a breve.

Lookman vira dalla Turchia alla Spagna. Il nigeriano è vicino all’approdo ai Colchoneros di Diego Simeone. Lookman, il condizionale é sempre d’obbligo. Da Sportmediaset leggiamo che “alla fine dovrebbe esserci l’Atletico Madrid nel futuro di Ademola Lookman. Il condizionale è d’obbligo, dato che si parla dell’affare più controverso delle ultime due sessioni di mercato. Tuttavia l’offerta c’è ed è buona e il giocatore sembrerebbe deciso ad accettare la corte di Simeone. Il tecnico ha messo sul piatto per lui la bellezza di 6 milioni a stagione bonus compresi. L’Atalanta, dal canto suo, voleva 40 milioni per il nigeriano e 40 ne avrà anche se 5 dovrà “guadagnarseli” e, al solito, sono archiviati alla voce bonus. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Lookman, quasi fatta per l’approdo all’Atletico Madrid

L’Atalanta sta per incassare una cifra importante dalla cessione di Lookman all’Atletico Madrid.

Lukman non giocherà contro il Como domenica.

