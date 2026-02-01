Ademola Lookman è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. L’affare si è concretizzato negli ultimi giorni, portando il nigeriano lontano dalla Serie A e dal Napoli, club con cui era stato accostato nelle scorse settimane. La trattativa si è sbloccata in fretta e ora il giocatore si prepara a vivere una nuova avventura in Spagna.

Ademola Lookman è diventato ufficialmente da pochi minuti un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Affare che è decollato proprio negli ultimi giorni e che porta così il giocatore nigeriano lontano dalla Serie A Enilive. C’è, però, un retroscena che riguarda il Napoli ed un accostamento proprio dello stesso Lookman alla squadra azzurra. Napoli-Lookman, spunta il retroscena. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha svelato un retroscena che riguarda proprio Ademola Lookman ed il Napoli. “Cosa è successo? È successo che stamattina, non appena Paolo Busardò, che oltre a essere il procuratore di Sulemana faceva parte anche dell’entourage che ha intermediato per Lookman con l’Atletico Madrid insieme a Pablo Cosentino e Rodriguez, ha detto a Manna che Lookman era praticamente d’accordo con l’Atletico, non appena Busardò ha comunicato questo a Napoli, il Napoli ha praticamente messo in pista una trattativa che aveva già chiuso due giorni fa e si è praticamente passati agli aspetti finali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lookman all’Atletico, spunta il retroscena che riguarda il Napoli

Dopo la recente vittoria del Napoli sulla Lazio, si apre la finestra invernale di calciomercato.

