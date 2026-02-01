Lonardo si mangia il gol da tre punti Stoppa ci mette personalità Parigini entra bene

Nel cuore della partita, Lonardo si fa sfuggire un’occasione da tre punti. Stoppa invece si dimostra presto un elemento di personalità, mentre Parigini entra in campo con decisione e dà una spinta alla squadra. In porta, Orsini si fa trovare pronto e respinge un tiro insidioso su corner, confermando di essere in forma.

Orsini 6,5: Subito chiamato in causa, risponde presente con una parata non semplice su corner che stava entrando dritto in porta. È l’intervento che gli dà tono alla gara. Per il resto ordinato, attento, senza sbavature. Fa quello che deve. Zoboletti 6: Difende con applicazione e prova ad accompagnare quando può. A inizio ripresa trova un lancio lungo per Eusepi che è una lettura lucida, poi nel momento più delicato salva un pallone destinato alla porta. Gara concreta, senza fronzoli. Chelli 6: Chiamato in causa all’ultimo momento, gioca con semplicità. Non forza, non si complica la vita, resta dentro la partita con ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Samb, dopo dodici incontri senza vittorie, vede complicarsi la situazione in classifica.

Stellini esprime preoccupazioni sul calendario di questa stagione, evidenziando che nove partite a gennaio sono troppe e poco comuni nel calcio italiano.

