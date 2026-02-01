Liverpool in trattative con Geertruida – Soccer News

Il Liverpool sta lavorando per portare Lutsharel Geertruida in squadra. Secondo diverse fonti, il club ha fatto un’offerta per ingaggiarlo dal Sunderland, dove gioca in prestito dall’RB Lipsia. Nei prossimi giorni si aspettano sviluppi sulla trattativa.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo più fonti, al Liverpool è stata offerta la possibilità di ingaggiare Lutsharel Geertruida, attualmente gioca per il Sunderland in prestito dall’RB Lipsia. La linea di fondo dei Merseysider è stata gravemente colpita da infortuni e tutti e tre i giocatori che possono giocare sulla fascia difensiva destra sono attualmente fuori gioco. La stagione è finita per Conor Bradley, Jeremie Frimpong dovrebbe saltare diverse settimane e Joe Gomez dovrebbe tornare ad allenarsi nei prossimi giorni. L’allenatore Arne Slot, che conosce bene Geertruida dai tempi trascorsi insieme al Feyenoord, ha utilizzato il centrocampista Dominik Szoboszlai in quel ruolo nella vittoria per 4-1 del Liverpool sul Newcastle sabato, mentre Wataru Endo è intervenuto quando Frimpong si è infortunato contro il Qarabag in Champions League all’inizio di questa settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Liverpool Geertruida

Il Liverpool ha scelto il suo nuovo esterno destro.

Ultime notizie su Liverpool Geertruida

