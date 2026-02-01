Liverpool deciso il dopo Frimpong | scelto Geertruida

Il Liverpool ha scelto il suo nuovo esterno destro. Dopo aver valutato diversi profili, i Reds hanno deciso di puntare su Lutsharel Geertruida. La società ha concluso le verifiche e si prepara a chiudere l’affare, dopo settimane di valutazioni e contatti anche con club italiani.

Il Liverpool ha individuato il profilo su cui affondare il colpo per la fascia destra. Dopo settimane di valutazioni e contatti esplorativi, anche in Serie A, la decisione è stata presa: il nome in cima alla lista è Lutsharel Geertruida. I Reds avevano monitorato anche Denzel Dumfries dell’ Inter, ma la scelta finale è ricaduta sul laterale olandese di proprietà del RB Lipsia, attualmente in prestito al Sunderland. I contatti tra i club sono già avviati per definire l’operazione nel più breve tempo possibile. Il Liverpool vuole chiudere senza trascinare la trattativa: l’erede di Frimpong è stato individuato, ora si lavora sui dettagli. 🔗 Leggi su Como1907news.com

