LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | ultima gara prima delle Olimpiadi serve usare la testa

Oggi a Crans Montana si corre l’ultima discesa libera prima delle Olimpiadi. Gli atleti si giocano le ultime chance, e il rischio di errori può fare la differenza. La gara è importante, ma serve anche calma e testa fredda per arrivare in forma alle prossime gare. Seguiamo tutto in tempo reale, con aggiornamenti e emozioni dal pendio.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. È tutto pronto a Crans-Montana per la discesa libera maschile, uno degli appuntamenti più attesi di questo segmento centrale della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Dopo una vigilia complicata dal maltempo e una sola prova cronometrata andata in archivio nella giornata di ieri, la località svizzera si prepara a emettere verdetti pesanti su una pista che, per caratteristiche e interpretazione, rappresenta un banco di prova tutt’altro che banale per gli specialisti della velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

