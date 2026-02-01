Questa mattina a Crans Montana si è corsa la discesa di sci alpino. Paris e Schieder sono finiti al centro dell’attenzione, mentre tra poco scenderanno Odermatt e Franzoni. Intanto, Allegre ha perso molto tempo nella seconda parte, finendo settimo a oltre un secondo dal leader. La gara è ancora aperta e gli atleti si preparano a scendere in pista.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28: Perde tanto nella seconda parte di gara il francese Allegre che è settimo a 1?14 da Paris. Ora Odermatt 11.27: Allegre ha 48 centesimi di ritardo all’intermedio 11.25: E’ IN TESTA PARIS! Gara in crescendo per l’azzurro che chiude con 3 decimi di vantaggio con Schieder che gli ha rosicchiato 15 centesimi sul rettilineo finale. Ora Allegre 11.24: Paris è velocissimo nel finale! 11.23: Paris ha un centesimi di ritardo all’intermedio, ha recuperato tantissimo nel terzo tratto! 11.22: E’ IN TESTA FLORIAN SCHIEDER! Ha perso tanto nel finale ma ha mantenuto 11 centesimi di vantaggio con un ottimo rettilineo finale! Ora Paris 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Paris e Schieder protagonisti! Tra poco Odermatt e Franzoni

Approfondimenti su Crans Montana Discesa

Questa mattina si è corsa la prova di discesa a Crans Montana, in Svizzera.

Questa mattina a Crans Montana si è svolta la prova di discesa libera maschile, e Mattia Casse ha ottenuto il miglior tempo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crans Montana Discesa

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: gara cancellata dopo la caduta di Lindsey Vonn. Scampato pericolo per l’americana?; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; Sci alpino, oggi la discesa libera maschile a Crans-Montana - Sci, Pirovano in lacrime: Pensavo di non avere spinto abbastanza e ho sbagliato; Cadono tre atlete su sei, discesa di Crans Montana cancellata.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Crans Montana, startlist, streamingSarà una domenica all'insegna del brivido della velocità. La Coppa del Mondo di sci alpino conclude il programma della tormentata tappa di Crans Montana ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ultima gara prima delle Olimpiadi, serve usare la testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Crans Montana, valevole per la Coppa ... oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com

Numero da equilibrista di Giovanni Franzoni nella prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, l'ultima gara di Coppa del Mondo prima della finestra dedicata ai Giochi di Milano Cortina: l’azzurro di Manerba è finito largo di traiettoria in un curv - facebook.com facebook