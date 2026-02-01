La discesa di Crans Montana è appena iniziata con Paris e Schieder in evidenza tra i migliori sciatore in gara. La corsa procede veloce e il pubblico si aspetta grandi sorprese. Anche Hintermann si fa notare, pronto a dare battaglia tra gli azzurri. La tensione cresce mentre i primi atleti affrontano la pista.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38: E’ dietro agli azzurri anche un ottimo e ritrovato Hintermann. Perfetto nella parte alta, lo svizzero, che poi perde qualcosa nel finale, 69 centesimi di ritardo., Ora Cochran-Siegle, secondo nella prova di ieri 11.37: Hintermann ha un decimo di ritardo all’intermedio 11.36: Qualche sbavatura sui salti nella parte centrale, forse anche un po’ di tensione dovuta al rischio di ieri, Franzoni non riesce a ripetere le gare di Wengen e Kitzbuehel, ritardo a 1?09 dalla testa, ottavo posto per lui. Ora Hintermann 11.35. 45 centesimi di ritardo per Franzoni all’intermedio 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Paris e Schieder protagonisti tra i migliori!

Questa mattina a Crans Montana si è corsa la discesa di sci alpino.

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: azzurri all’attacco con un occhio alle Olimpiadi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: E' IN TESTA FLORIAN SCHIEDER! Ha perso tanto nel finale ma ha mantenuto 11 centesimi di vantaggio con un ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Crans Montana, startlist, streamingSarà una domenica all'insegna del brivido della velocità. La Coppa del Mondo di sci alpino conclude il programma della tormentata tappa di Crans Montana ... oasport.it

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa maschile Crans Montana, tv, streaming - x.com

Numero da equilibrista di Giovanni Franzoni nella prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, l'ultima gara di Coppa del Mondo prima della finestra dedicata ai Giochi di Milano Cortina: l’azzurro di Manerba è finito largo di traiettoria in un curv - facebook.com facebook