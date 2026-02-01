LIVE Italia-Spagna 0-2 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo azzurri a caccia del miracolo!

L’Italia torna in campo per il secondo tempo della partita contro la Spagna agli Europei di calcio a 5 2026. Dopo il primo tempo, finito 0-2, gli azzurri cercano di reagire e di riaprire la partita. La squadra italiana ha subito un fallo che permette di rilanciare l’azione, ma finora non è riuscita a trovare il modo di avvicinarsi alla porta avversaria. La partita resta aperta e i tifosi sperano in una rimonta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Fallo della Spagna, l'Italia può ricostruire la sua azione. 17.22 Mellado ci prova, palla in calcio d'angolo. 17.42 Calderolli salva sulla linea prendendo in pieno stomaco il tentativo spagnolo, entrano i soccorsi. 17.44 Calcio di punizione per la Spagna a pochi passi dal dischetto della lunetta. 18.11 Errore degli azzurri, Mellado si trova a tutt'uno con Bellobuono che compie un altro miracolo. Parte male il secondo tempo dell'Italia. 18.57 Paratona di Bellobuono su Raya! INIZIA IL SECONDO TEMPO 20.23 Rientrano anche gli spagnoli, manca pochissimo all'inizio del secondo tempo.

