LIVE Italia-Francia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | dalle 16.30 la sfida che vale le semifinali

Alle 16:30 scattano le semifinali degli Europei di pallanuoto femminile. L’Italia sfida la Francia in una partita che potrebbe decidere chi si qualifica alla fase finale. La partita si gioca a margine del gruppo E, e le ragazze italiane cercano di conquistare il passaggio del turno. Seguiamo in tempo reale questa sfida importante, che si gioca sotto gli occhi di tifosi appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Francia, match del gruppo E della seconda fase a gironi degli Europei femminili di pallanuoto 2026. Poco meno di 20 minuti all’inizio della contesa. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, incontro valido per la seconda giornata del gruppo E della seconda fase ai gironi degli Europei femminili di pallanuoto 2026. A Funchal (Portogallo) va in scena un autentico spareggio per le semifinali, con la Grecia ormai già certa di aver griffato il primo posto del raggruppamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

Inizia la partita tra Italia e Croazia, valida per i quarti di finale degli Europei di pallanuoto 2026.

Questa sera il Setterosa perde 10-15 contro la Grecia nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026.

