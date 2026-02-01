LIVE Italia-Francia 21-5 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo quarto con il risultato in cassaforte

L’Italia vola nel quarto finale contro la Francia e chiude la partita con un punteggio di 21-5. La squadra azzurra ha dominato dall’inizio, mantenendo il vantaggio e rafforzando il risultato negli ultimi minuti. Bianconi segna ancora, chiudendo una ripartenza molto efficace. La partita termina con un successo convincente per l’Italia, che si prepara così con il morale alle prossime sfide degli Europei di pallanuoto femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Espulsione per Tabani e superiorità Francia. 21-5 ITALIA! Ancora a segno Bianconi dopo una solida ripartenza. 20-5 ITALIA! Stavolta batte Lucrezia Cergol, che non sbaglia. 4? Cocchiere guadagna l'ennesimo rigore. 19-5 Italia. Bel pallonetto di Herteaux. 4? Timeout richiesto dalla panchina francese. 19-4 ITALIA! Cocchiere elude la marcatura di Andres e va a bersaglio. 18-4 Italia. Ottimo stavolta il tiro di Vernaux. 18-3 ITALIA! Altra bella conclusione in diagonale di Bettini. 17-3 Italia. Bouloukbachi colpisce a freddo Santapaola. 17-2 ITALIA! Segna anche Bianconi, che per una volta non sceglie la via dell'assist.

