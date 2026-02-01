LIVE Italia-Francia 15-2 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa in pieno controllo a metà gara

Questa mattina il Setterosa ha preso il comando contro la Francia nell’incontro di pallanuoto femminile agli Europei 2026. A metà partita, la squadra italiana mostra un buon ritmo e si mantiene in controllo, mentre Condorelli si distingue con una parata importante. La partita continua a tenere alta l’attenzione degli spettatori, che seguono con passione l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6? Si iscrive al match anche Condorelli con una gran parata. 15-2 ITALIA! Papi sceglie di servire Bettini, che da lontano supera l’estremo difensore avversario. 6? Tanti errori delle francesi, ma il ritmo delle azzurre ora è ovviamente calato con la partita in pugno. 4? Un paio di imprecisioni da una parte e dall’altra. 14-2 ITALIA! Conclusione perfetta di Dafne Bettini. 3? Da dimenticare il passaggio di Leone. Per la prima volta non concretizziamo la superiorità numerica. 3? Espulsione per Di-Fraja. 2? Tabani sporca la conclusione avversaria rendendo facile il compito a Condorelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera il Setterosa perde 10-15 contro la Grecia nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026.

Questa sera il Setterosa batte la Francia 5-0 nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026.

LIVE Italia-Francia 15-2, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa in pieno controllo a metà garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6' Ottimo intervento di Giustini, recuperiamo palla. 6' Espulsione per Ranalli e quarta superiorità per la ... oasport.it

LIVE Italia-Grecia 10-15, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa che si giocherà tutto contro la FranciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 15.13 Si segnalano 2 reti di Tabani, Giustini e ... oasport.it

