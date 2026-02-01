LIVE Firenze-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizio forte meneghino

Alle 20.00 scatta la partita tra Firenze e Milano, due squadre di volley femminile pronte a darsi battaglia sulla A1. Milano parte subito forte, con un break che mette in crisi le toscane. La partita si anima e il primo set sembra già indirizzato verso i lombardi, che spingono per chiudere in fretta. I tifosi sugli spalti seguono con attenzione, sperando in un riscatto delle padrone di casa. La gara è appena iniziata, ma il ritmo è già intenso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MACERATA DI VOLLEY FEMMINILE 9-17 Piva: ancora un break! 9-16 Ancora break di Milano e primo set che si compromette. Zuccarelli dentro per Buklic per Firenze. 9-15 Mani out Buklic. 9-14 Fuori il servizio di Lanier, finisce l'infinito turno di battuta di Milano. 8-14 Punto esclamativo di Rebecca Piva. Ancora Time out. 8-13 Brutto errore di Buklic. 8-12 Fuori la battuta della NED. 8-11 Knollema a segno dopo il TO. 7-11 Ancora Lanier, terzo punto di fila. Mani fuori. Timeout Bisonte. 7-10 Murone di Lanier! 7-9 Lanier con il mani fuori.

