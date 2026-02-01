LIVE Firenze-Milano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | lombarde dominanti con tutti gli effettivi

Milano batte 3-0 Firenze in una partita di volley femminile valida per l’A1 2026. Le lombarde dominano senza grande fatica, con tutti gli effettivi in campo. La squadra di casa fatica a reagire e lascia strada alle avversarie, che consolidano il loro advantage in classifica. Milano si avvicina sempre di più alle prime posizioni, mentre Firenze deve cercare di raddrizzare la stagione. La sfida prosegue con attesa per gli altri risultati, come quello tra Scandicci e Chieri, ancora in equilibrio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MACERATA DI VOLLEY FEMMINILE 18:14 Milano sale a quota 52 punti in attesa di Scandicci-Chieri, ferme sul punteggio di un set pari. Firenze resta a quota 24 ed in piena lotta salvezza. 18:12 Sono diciassette punti per Rebecca Piva (MVP), con Lanier che alla fine si ferma a quindici. Tra le bisontine si segnala la buona prova di Tanase che ne ha messi 8, ma la migliore realizzatrice di Firenze è Knollema con 12 punti. 18:11 MILANO b. FIRENZE 3-0 (25-13; 25-19; 25-15)! La chiude Kurtagic, tre punti per le meneghine. Timeout di Lavarini che prigionieri tende a non farne di solito. 🔗 Leggi su Oasport.it

