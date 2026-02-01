LIVE Firenze-Milano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | meneghine davanti nonostante le amnesie

Firenze-Milano torna in campo questa sera per la partita di volley femminile valida per la stagione 2026. Le meneghine, nonostante alcune amnesie, riescono a mantenere il vantaggio e chiudono il match con un 2-0. La partita è stata caratterizzata da alti e bassi, ma Milano ha saputo restare concentrata e portare a casa il risultato. I tifosi sono ancora in attesa di vedere una prestazione più brillante, mentre le giocatrici cercano di mettere in pratica gli schemi in vista delle prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MACERATA DI VOLLEY FEMMINILE 8-12 Battuta in rete di Kurtagic. 7-12 Tanase murata da Bosio. Se ne va, forse, anche il 3° set per il Bisonte e allora c'è il time out. 7-11 Errore in ricezione di Firenze. 7-10 Egonu a segno con la parallela. 7-9 Acciarri di nuovo a segno. 6-9 Kurtagic per il nuovo +3. 6-8 Gran muro di Acciarri! 5-8 Secondo errore dai 9 metri di Egonu 4-8 Incertezza in ricezione di Valoppi. 4-7 Knollema da ferma. 3-7 Pipe di Lanier. Sfida interessante per il ruolo di MVP, quantomeno per punti segnati tra l'USA e Piva.

