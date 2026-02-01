LIVE Firenze-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | secondo parziale più combattuto
È iniziata la partita tra Firenze e Milano nel campionato di volley femminile. Al momento, Milano è in vantaggio 1-0 e il secondo set si sta rivelando più combattuto del primo. Le squadre si stanno dando battaglia punto su punto, con scambi intensi e qualche errore che potrebbe cambiare l’inerzia del gioco. La tensione è alta, e le squadre cercano di mantenere la concentrazione per conquistare il set e portarsi avanti nel punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MACERATA DI VOLLEY FEMMINILE 19-18 KNOOOOLLEMA! Mani fuori! Si riapre il 2° set! 19-17 Fuori la parallela di Piva, attenzione! 19-16 Battuta out proprio della USA. 19-15 Lanier con il pallonetto. 18-15 Acciarri con la parallela. 18-14 Lanier col mani out. 17-14 Murata Egonu, da Tanase! Di nuovo! 17-13 Egonu con la diagonale in uscita dal time out. TO Lavarini 16-13 Ancora Tanase! 16-12 Tanase riporta a meno quattro le sue. 16-11 Nuovo errore anche di Firenze però, sesto. 15-11 Battuta di Egonu a metà rete. 15-10 Piva con una giocata molto intelligente. 🔗 Leggi su Oasport.it
