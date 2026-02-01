LIVE Firenze-Milano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | secondo parziale più combattuto

È iniziata la partita tra Firenze e Milano nel campionato di volley femminile. Al momento, Milano è in vantaggio 1-0 e il secondo set si sta rivelando più combattuto del primo. Le squadre si stanno dando battaglia punto su punto, con scambi intensi e qualche errore che potrebbe cambiare l’inerzia del gioco. La tensione è alta, e le squadre cercano di mantenere la concentrazione per conquistare il set e portarsi avanti nel punteggio.

