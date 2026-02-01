LIVE Conegliano-Macerata 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le pantere provano a dare lo strappo decisivo

Le pantere di Conegliano vincono 2-0 contro Macerata e si avvicinano alla vittoria decisiva nel match di volley femminile. La squadra di casa ha mostrato sicurezza in campo, mentre le ospiti hanno provato a reagire, ma senza riuscire a invertire il risultato. La partita prosegue, e entrambe le squadre cercano di conquistare il punto che potrebbe fare la differenza. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FIRENZE-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 23-14 Parallela vincente di Decortes dalla seconda linea. 23-13 Diagonale di Adigwe da posto 2 dopo una splendida difesa di De Gennaro 22-13 Diagonale di Gabi da posto 4. 21-13 Diagonale di Decortes da posto 2. 21-12 Si insacca tra muro e rete la fast di LUbian Si chiude il doppio cambio: rientrano Decortes e Batte. 20-12 Errore al servizio Conegliano 20-11 Attacco a due mani di Lubian sulla fast 19-11 A segno Sillah 18-11 Muuuuuuroooooo Lubiaaaan 17-11 Attacco vincente di Sillah 16-11 Errore al servizio Conegliano 16-10 Pallonetto a due mani di Sillah verso posto 4.

