LIVE Conegliano-Macerata 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | si parte! Tanti cambi per entrambi gli allenatori

È iniziata la partita tra Conegliano e Macerata, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Entrambe le squadre hanno deciso di cambiare molti giocatori, cercando di trovare subito il ritmo giusto. I primi scambi sono intensi, con le squadre che si studiano ma senza ancora riuscire a mettere punti a referto. La partita, valida per la stagione 2026 di volley femminile, promette emozioni e sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FIRENZE-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 15-13 Sillah piazza bene la parallela. 14-13 Diagonale di Decortes da posto 2. 14-12 Errore al servizio Macerata 13-12 Muuuuuuuuuroooooo Kokkoooooneeeen!! 13-11 Muuuurooooo Adigweeeee 12-11 Sul nastro la ricezione lunga di De Gennaro, Ewert la salva in qualche modo e Adigwe chiude senza rincorsa. 11-11 Decortes piazza bene la diagonale su un pallone staccato da rete. 11-10 A segno Gabi, on fire in queste prime fasi di match 10-10 Attacco vincente di Decortes. Le marchigiane hanno iniziato benissimo la partita.

