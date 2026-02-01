LIVE Ciclocross Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA | ultimo giro per le due battistrada

Questa mattina si è acceso il racconto dei Mondiali di ciclocross. Le due atlete in testa hanno affrontato l’ultimo giro, dando spettacolo in una gara combattuta fino alla fine. Gli appassionati sono incollati ai loro schermi, aspettando aggiornamenti e il risultato finale di questa finale emozionante.

13:51 Il ritardo di Chladonova è ora di sei secondi. 13:50 In discesa la neerlandese tenta il nuovo allungo e guadagna qualche secondo. 13:49 Nessuna delle due atlete vuole cedere il passo. 13:48 L'olandese sfrutta la discesa per sorpassare la rivale. 13:47 Bentveld reagisce e non concede spazio alla rivale. 13:47 Viktória Chladonova ha alzato il ritmo e cerca la stoccata decisiva. 13:46 La francese Célia Gery passa in terza posizione con un ritardo di trenta secondi.

