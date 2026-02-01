LIVE Ciclocross Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA | attacco della slovacca Chladonová

Questa mattina, a pochi minuti dalla partenza, la slovacca Chladonová ha preso l’iniziativa nella corsa femminile dei Mondiali U23. La gara si sta scaldando e gli spettatori restano incollati allo schermo, pronti a seguire ogni movimento delle atlete. Il percorso si presenta difficile e le prime fasi sono cruciali per le posizioni di testa.

13:31 Leonie Bentveld è seconda con sei secondi di ritardo dalla leader della gara. 13:29 Il successo finale sembra riguardare le prime quattro. La statunitense Lidia Cusack accusa già quaranta secondi di ritardo. 13:28 Le atlete hanno concluso il secondo dei cinque giri previsti. 13.27 La slovacca aumenta il ritmo e sembra guadagnare terreno. 13:26 Leonie Bentveld prova a chiudere il buco. 13:25 Chladonová detta l'andatura e conquista qualche metro di vantaggio.

