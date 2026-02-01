LIVE Ciclocross Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA | Grigolini insiste nella sua azione

Questa mattina si sono aperti i Mondiali juniores di ciclocross 2026. La gara si svolge ancora e i concorrenti corrono sul percorso. Tra loro, Grigolini continua a spingere forte, cercando di mantenere il ritmo. Gli occhi sono puntati su di lui e sugli altri giovani atleti che si sfidano senza sosta. La diretta si può seguire ancora per alcune ore, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI ELITE MASCHILI DI CICLOCROSS DALLE 15.10 11:29 L’unico rivale credibile per l’azzurro sembra essere Lejeune. Il belga insegue a 14”. 11:28 Francesco Dell’Olio è decimo con un distacco di 49”. 11:26 Si definiscono le gerarchie a metà gara e l’azzurro insiste nella sua azione. 11:25 Continua a crescere il vantaggio di Grigolini. Lejeune è secondo con undici secondi di ritardo, Bruyère Joumard è terzo a diciassette. 11:23 Gli altri azzurri controllano la gara senza forzare i ritmi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: Grigolini insiste nella sua azione Approfondimenti su Ciclocross Mondiali LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: attacco di Grigolini Questa mattina si sono aperti ufficialmente i Mondiali juniores di ciclocross. LIVE Ciclocross, Mondiali ciclocross juniores 2026 in DIRETTA: Grigolini e Pezzo Rosola tra i favoriti Oggi gli appassionati di ciclocross seguono con attenzione la gara juniores maschili ai Mondiali 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. CICLOCROSS SAN FIOR. LA SCORRETTEZZA TRICOLORE DI LUCA FERRO Ultime notizie su Ciclocross Mondiali Argomenti discussi: Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Bukowska beffa Revol, Pellizotti ai piedi del podio; Mondiali Ciclocross Hulst 2026: calendario, programma, date, percorso, TV, streaming; Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming. LIVE Ciclocross, Mondiali Elite femminili 2026 in DIRETTA: Brand ritorna sul tetto del Mondo, ritirata CasasolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CICLOCROSS (JUNIORES DONNE) DALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ... oasport.it LIVE Ciclocross, Mondiali U23 donne 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI ELITE ... oasport.it Sara Casasola si ritira ai Mondiali di ciclocross di Hulst. Davanti ci sono Brand e Alvarado, Pieterse attardata da una caduta. - facebook.com facebook LIVE Ciclocross, Mondiali U23 in DIRETTA: Viezzi alla caccia di una medaglia! - x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.