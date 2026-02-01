LIVE Ciclocross Mondiali 2026 in DIRETTA | UNICO!! Van der Poel regala spettacolo e scrive ancora la storia 5° Filippo Fontana

Questa mattina il ciclocross mondiale ha regalato un grande spettacolo. Van der Poel ha dominato ancora una volta, scrivendo un’altra pagina di storia. In gara anche Filippo Fontana, che ha chiuso al quinto posto. La corsa è stata emozionante dall’inizio alla fine, con i migliori in piedi sulla stessa linea di partenza. Ora i fan aspettano il prossimo appuntamento, mentre la diretta continua a seguire gli aggiornamenti.

16.20 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara elitè maschile dei Mondiali di ciclocross 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 16.18 Van der Poel ha regalato spettacolo sin dal primo metro. Subito dopo lo start è partito del Grosso con a ruota il solo VdP. Nys rientra al termine del primo giro, ma poco dopo attacca Van der Poel facendo il vuoto dopo appena 10 minuti di gara

