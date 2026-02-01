LIVE Atletica World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA | Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Ora il festival del mezzofondo

La corsa ai record si accende a New York, dove Blake e Asher Smith hanno fatto il vuoto nei 60 metri. La gara si è trasformata in un vero spettacolo, con i due atleti che hanno dominato fin dai primi metri. Ora l’attenzione si sposta sul mezzofondo, ma intanto i fan aspettano la prossima sfida, quella del getto del peso con Kovacs in prima fila.

CL ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.28: Tra poco al via anche la gara del getto del peso. Fari puntati su Kovacs. Questi i protagonisti: 1 Eric Favors IRL 20.93 2 Josh Awotunde USA 22.47 3 Roger Steen USA 22.11 4 Chukwuebuka Enekwechi NGR 22.10 5 Rajindra Campbell JAM 22.31 6 Joe Kovacs USA 23.23 22.26: E' il momento del mezzofondo, si parte con i 3000 metri donne. Queste le protagoniste: 1 Adva Cohen ISR 8:49.24 2 Elise Thorner GBR 8:39.87 3 Eloise Walker GBR 8:42.90 4 Lauren Ryan AUS 8:41.80 5 Hannah Nuttall GBR 8:38.96 6 Riley Chamberlain USA 8:51.31 7 Courtney Wayment USA 8:46.11 8 Elly Henes USA 8:36.

