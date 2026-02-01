LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 6-3 5-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | il serbo ha avuto sulla racchetta la chance di 5° set

Alcaraz e Djokovic sono di nuovo in campo per il quarto set. Dopo aver vinto il secondo, Alcaraz si trova sotto 2-6, 6-2, 6-3, ora sul 5-5 nel quarto. Djokovic aveva l’opportunità di chiudere il match nel quinto, ma sul 5-5 ha rischiato di perdere tutto. Ha salvato il servizio con un balzo potente, mentre Alcaraz tentava di colpire il rovescio difensivo. La partita resta aperta e il pubblico aspetta con trepidazione il prossimo colpo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Contro balzo dopo il servizio slice per Djokovic. Non passa il rovescio difensivo di Alcaraz. 40-15 Prima vincente! 30-15 Rovescio vincente al salto! Djokovic! 15-15 Ormai prima o seconda non fa differenza per Nole. Qui però mette fuori lo smash a rimbalzo. 15-0 Slice sulla riga, rovescio di là sulla riga! 5-4 Impressionante risposta di rovescio, stavolta c’è il contro balzo difensivo di Alcaraz, che poi raccoglie un altro errore di dritto di Nole. Che ha avuto la palla del 5° set. A-40 Ancora angolo incredibile trovato da Alcaraz con lo strettino. Dai, arretrando, ma cosa ha fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 5-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo ha avuto sulla racchetta la chance di 5° set Approfondimenti su Australian Open 2026 LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 4-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: serbo commovente, ma al lumicino Alcaraz e Djokovic sono in campo in Australia, con il match che si avvicina a un momento decisivo. LIVE Sinner-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break del serbo in avvio di quarto set Questa mattina si è aperto il quarto set tra Sinner e Djokovic agli Australian Open 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Carlos Alcaraz On-Court Interview | Australian Open 2026 Fourth Round Ultime notizie su Australian Open 2026 Argomenti discussi: Finale Australian Open, Alcaraz avanti 2 set a 1 su Djokovic. LIVE; Australian Open, oggi la finale Alcaraz-Djokovic - Diretta; Sinner si inchina a un eterno Djokovic: Nole trionfa al quinto set e va in finale contro Alcaraz; La finale Djokovic-Alcaraz, in palio record e punti. Sinner sconfitto in semifinale. LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 5-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il serbo ha avuto sulla racchetta la chance di 5° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto Djokovic. 2-1 Tiene la battuta agilmente, tutto sommato, Alcaraz. Con solo due prime in ... oasport.it Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 6-3 2-2 diretta finale Australian Open 2026. Dove vederla in tv e streamingLa finale degli Australian Open tra Djokovic e Alcaraz sarà trasmessa sui canali Eurosport, disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Sarà inoltre possibile seguire ... ilmattino.it #AO26 In corso la finale #Alcaraz-#Djokovic. Il serbo ha già conquistato 10 volte il titolo agli #AustralianOpen. Ieri, la racchetta con cui vinse nel 2012 su #Nadal è stata venduta per la cifra record di 540mila $ da SCP Auctions, casa d'asta specializzata in ci - facebook.com facebook Super punto Anche Rafa Nadal applaude Alcaraz Djokovic, finale maschile degli #AustralianOpen, è LIVE ora su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.