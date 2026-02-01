LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 6-3 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | sorpasso dell’iberico

Al Melbourne Park, l’incontro tra Alcaraz e Djokovic è tornato a sorprendere. Dopo aver perso il primo set 2-6, l’iberico ha reagito e ha vinto il secondo 6-2, portandosi in vantaggio nel terzo. Djokovic ha commesso un altro errore di rovescio, e Alcaraz ha approfittato per mettere pressione. La partita è ancora aperta, con il punteggio che si mantiene molto combattuto. I tifosi sono in attesa di vedere come finirà questa sfida di alta tensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Nuovo errore di rovescio di Djokovic, decolla il suo colpo. 40-40 Ragazzi, che giocatore insensato! Cosa fa? Prima vincente! Ancora vivissimo Djokovic. 30-40 Spinge a tutta in ambo gli angoli, in maniera alternata e prova a rimanere nel match Nole! 15-40 Non più, errore di rovescio di metri che dà due chance di break che potrebbero voler dire 7° Slam per Alcaraz. 15-30 Bordata di dritto, dentro o fuori. Sta dentro. Ancora vivo Djokovic. 0-30 Prende tutto l'iberico, alla fine sbaglia Djokovic. 0-15 Scambio durissimo, Alcaraz tira alto e carico e spacca letteralmente le gambe al serbo.

