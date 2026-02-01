LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 1-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | serve prima la leggenda nel 3° set

Alcaraz e Djokovic sono ancora in campo, pronti a sfidarsi nel terzo set degli Australian Open 2026. Djokovic ha appena mancato un colpo importante, che avrebbe potuto portarlo avanti nel punteggio. Il pubblico è in tensione, mentre il campione serbo prova a reagire e a ritrovare la concentrazione. La partita resta aperta, con il punteggio che si mantiene in equilibrio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Manca il colpo definitivo a Djokovic questa volta, ribalta lo scambio a suo modo il campione iberico. Dritto stretto in corsa pazzesco. 30-30 Altro scambio lungo ed intenso! Attenzione! Torna a fare fatica a contenere il serbo Alcaraz. 30-15 Sbaglia per primo a sorpresa sulla diagonale di rovescio, per di più senza forzare, Djokovic. 15-15 Butta via completamente un quindici concluso Alcaraz con il dritto dal centro. 15-0 CHE PUNTOOOO! Miracolo di Djokovic in difesa intorno al paletto, ma quello che fa Alcaraz di polso è incredibile di controbalzo completamente sdraitato per terra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6, 6-2, 1-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: serve prima la leggenda nel 3° set Approfondimenti su Alcaraz Djokovic LIVE Alcaraz-Djokovic 2-6, 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: lezione serba di tennis nel 1° set! Al Djokovic basta un game per mettere già le cose in chiaro nel secondo set contro Alcaraz all’Australian Open 2026. LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 4-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: si rimane ‘on serve’ nel 3° set Alcaraz e Zverev sono ancora in partita, con il terzo set sul 4-3 e tutto da decidere. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Pedro Martinez v Novak Djokovic Highlights | Australian Open 2026 First Round Ultime notizie su Alcaraz Djokovic Argomenti discussi: Diretta Alcaraz-Djokovic oggi, finale Australian Open 2026. Risultato live; Carlos Alcaraz - Novak Djokovic Riassunto della partita; Sinner si inchina a un eterno Djokovic: Nole trionfa al quinto set e va in finale contro Alcaraz; La finale Djokovic-Alcaraz, in palio record e punti. Sinner sconfitto in semifinale. Alcaraz-Djokovic in diretta LIVE 2-6 6-2: finale degli Australian Open velocissima e in paritàAlcaraz sfida Djokovic nella finale degli Australian Open 2026: a Melbourne si assegna il primo Grande Slam della stagione ... fanpage.it Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2, diretta finale Australian Open 2026. Dove vederla in tv e streamingLa finale degli Australian Open tra Djokovic e Alcaraz sarà trasmessa sui canali Eurosport, disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Sarà inoltre possibile seguire ... ilgazzettino.it Carlos di Rafa Sotto gli occhi del suo mentore Alcaraz Djokovic, finale maschile degli #AustralianOpen, è LIVE ora su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com La finale degli Australian Open tra Alcaraz e Djokovic in diretta - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.