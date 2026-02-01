LIVE Alcaraz-Djokovic 2-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | leggenda serba dominante in battuta iberico falloso

Alcaraz e Djokovic sono in campo per la sfida degli Australian Open 2026. Djokovic domina con un gioco solido e preciso, portandosi avanti 5-2 nel secondo set. L’azzurro, invece, fatica a trovare continuità, commettendo errori che gli permettono al serbo di mantenere il vantaggio. La partita si fa sempre più intensa, con Djokovic che mette pressione e cerca di chiudere il set, mentre Alcaraz prova a reagire. La tensione è alta e i tifosi sugli spalti seguono ogni scambio con attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Incrocio delle righe con la prima! Via così! 40-0 Prima prima del game, punto comodissimo! 30-0 Si scambia ad una velocità che non pensavamo potesse tenere Nole, immobile sulla riga di fondo. Ping pong sulla diagonale di dritto, alla fine cede Alcaraz. 15-0 Seconda di servizio, non risponde Alcaraz. Attenzione, questo è un errore chiave. Intendiamoci, se il serbo continua così al servizio il primo set è finito. Però potevamo essere già 1-6. 2-4 Si carica l'iberico. Attenzione a questo gioco! 40-30 Servizio vincente, ha resistito al primo grande momento dolente Alcaraz.

