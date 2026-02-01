Questa mattina si gioca la finale degli Australian Open 2026. Djokovic inizia subito forte, prendendo il primo punto con un lungolarga di rovescio. L’iberico Alcaraz cerca di rispondere, ma al momento il serbo tiene bene il ritmo. La partita è appena iniziata, e i tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà questa sfida tra due dei più forti del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Sul nastro il primo tentativo di lungoriga di rovescio di Nole. 15-0 Ace. Alcaraz. 0-1 A quindici il 24 volte campione. 40-15 Investito Nole dal dritto dello spagnolo. 40-0 Slice e dritto di là. 30-0 Non passa la risposta sulla seconda di dritto. Dovrà tirare la seconda sistematicamente, non che rappresenti un problema per il più vincente di sempre. 15-0 Lungo il dritto difensivo di Alcaraz. 09:45 Trenta secondi. NOLE DJOKOVIC IN BATTUTA! Basta chiacchiere, si va! 09:42 Ovazione del pubblico, palleggio di riscaldamento cominciato: 4? e sarà solo cronaca!!! GIOCATORI IN CAMPO!!!! 09:38 Intanto prosegue il lungo avvicinamento alla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Alcaraz-Djokovic 0-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: iberico imbattibile nelle finali Slam, solo il serbo può provarci

Questa mattina, gli occhi sono puntati sull'attesissima finale degli Australian Open tra Alcaraz e Djokovic.

Oggi gli Australian Open 2026 vivono il loro momento più atteso.

