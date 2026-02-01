L' istituto comprensivo 10 inaugura il nuovo Open Logic-Lab spazio laboratoriale Steam

Questa mattina l’istituto comprensivo 10 di Pescara ha inaugurato il suo nuovo Open Logic-Lab, uno spazio laboratoriale dedicato alle attività Steam. Si tratta di un ambiente più grande e versatile, pensato per coinvolgere gli studenti in progetti di scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica. La scuola punta così a rendere più pratico e stimolante il percorso formativo, offrendo ai giovani strumenti per sperimentare e imparare in modo più dinamico.

Appuntamento Mercoledì 4 febbraio, dalle 11:00 alle 12:00, nel plesso Carducci di via Fonte Romana dove ci sarà l'inaugurazione dello spazio Mercoledì 4 febbraio, dalle 11:00 alle 12:00, nel plesso Carducci di via Fonte Romana, ci sarà l'apertura ufficiale. Il laboratorio ospiterà un percorso di educazione alla logica che accompagna le studentesse e gli studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della creatività e delle competenze trasversali. Lo spazio è pensato per essere frequentato da bambini e ragazzi di tutte le età e si inserisce in una progettualità di continuità verticale, anche in dialogo con diversi istituti di istruzione superiore della città che già propongono insegnamenti e laboratori di logica.

