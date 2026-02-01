Teheran apre una finestra di speranza, rilasciando su cauzione Erfan Soltani, il giovane manifestante arrestato durante le proteste di inizio gennaio. Nel frattempo, l’Iran cerca di rassicurare sul fronte militare, smentendo le esercitazioni annunciate dalla tv di Stato nello Stretto di Hormuz. Mentre gli Stati Uniti e Teheran continuano il dialogo, la minaccia di guerra regionale resta sul tavolo, anche se il clima si fa meno teso del previsto.

Prosegue il dialogo tra Stati Uniti e Repubblica islamica. I primi segnali distensivi arrivano da Teheran, che ha rilasciato su cauzione Erfan Soltani, 26 anni, manifestante simbolo delle proteste arrestato l’8 gennaio e inizialmente dato per condannato a morte con l’accusa di propaganda contro lo Stato, e ha poi smentito le esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz annunciate dalla tv di Stato. Due decisioni che potrebbero aver incoraggiato Washington a dichiararsi pronta a negoziare un accordo con il regime degli ayatollah. Secondo Axios, infatti, Turchia, Egitto e Qatar starebbero lavorando a un incontro fra l’inviato Steve Witkoff e alti funzionari iraniani ad Ankara già alla fine della prossima settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Iran tratta e minaccia: “Sarà guerra regionale”. Ma Trump è ottimista

Approfondimenti su Iran RepubblicaIslamica

Il Parlamento iraniano ha ufficialmente classificato gli eserciti dei Paesi dell’Unione europea come gruppi terroristici.

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale ancora di livello.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump Threatens Iran, Tehran Warns of Regional Chaos

Ultime notizie su Iran RepubblicaIslamica

Argomenti discussi: Teheran: 'Eserciti europei terroristi'. Nuove sanzioni Usa a Iran; L'Iran e la resistenza strategica contro l'aggressione digitale; Le radici della crisi economica in Iran; L’Iran in massima allerta, esplode un edificio sul Golfo. Trump: stanno negoziando.

L’Iran tratta e minaccia: Sarà guerra regionale. Ma Trump è ottimistaIl regime pubblica i nomi delle 2.986 persone uccise durante le proteste. Erano golpisti. Il tycoon: Mi auguro di negoziare qualcosa di accettabile ... quotidiano.net

La difesa prima dell'attacco. Si tratta, ma gli Usa puntellano lo scudo per la rappresaglia iranianaAl di là degli appelli a temporeggiare che arrivano da Israele e da molti paesi arabi, la Casa Bianca sta rafforzando la protezione dei suoi interessi in ... huffingtonpost.it

In #Iran Iran, alcuni medici vengono arrestati, torturati e condannati a morte per aver curato i feriti durante la brutale repressione delle proteste da parte del regime. Lo riporta oggi il Guardian. Si tratta di una deliberata campagna di vendetta contro medici e per - facebook.com facebook

Ucraina, si tratta su territori e sicurezza | Trump, ancora pressioni sull’Iran | Meloni e Merz siglano l’asse italo-tedesco per la competitività x.com