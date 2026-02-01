L’Iran tratta e minaccia | Sarà guerra regionale Ma Trump è ottimista

Da quotidiano.net 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Teheran apre una finestra di speranza, rilasciando su cauzione Erfan Soltani, il giovane manifestante arrestato durante le proteste di inizio gennaio. Nel frattempo, l’Iran cerca di rassicurare sul fronte militare, smentendo le esercitazioni annunciate dalla tv di Stato nello Stretto di Hormuz. Mentre gli Stati Uniti e Teheran continuano il dialogo, la minaccia di guerra regionale resta sul tavolo, anche se il clima si fa meno teso del previsto.

Prosegue il dialogo tra Stati Uniti e Repubblica islamica. I primi segnali distensivi arrivano da Teheran, che ha rilasciato su cauzione Erfan Soltani, 26 anni, manifestante simbolo delle proteste arrestato l’8 gennaio e inizialmente dato per condannato a morte con l’accusa di propaganda contro lo Stato, e ha poi smentito le esercitazioni militari nello Stretto di Hormuz annunciate dalla tv di Stato. Due decisioni che potrebbero aver incoraggiato Washington a dichiararsi pronta a negoziare un accordo con il regime degli ayatollah. Secondo Axios, infatti, Turchia, Egitto e Qatar starebbero lavorando a un incontro fra l’inviato Steve Witkoff e alti funzionari iraniani ad Ankara già alla fine della prossima settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217iran tratta e minaccia sar224 guerra regionale ma trump 232 ottimista

© Quotidiano.net - L’Iran tratta e minaccia: “Sarà guerra regionale”. Ma Trump è ottimista

Approfondimenti su Iran RepubblicaIslamica

L’Iran dichiara «terroristi» gli eserciti Ue. Khamenei minaccia: «Attacco Usa scatenerà guerra regionale». Libero il leader della protesta

Il Parlamento iraniano ha ufficialmente classificato gli eserciti dei Paesi dell’Unione europea come gruppi terroristici.

Guerra Usa-Iran alle porte? Trump minaccia attacco armato e la portaerei americana Lincoln sparisce dai radar

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale ancora di livello.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump Threatens Iran, Tehran Warns of Regional Chaos

Video Trump Threatens Iran, Tehran Warns of Regional Chaos

Ultime notizie su Iran RepubblicaIslamica

Argomenti discussi: Teheran: 'Eserciti europei terroristi'. Nuove sanzioni Usa a Iran; L'Iran e la resistenza strategica contro l'aggressione digitale; Le radici della crisi economica in Iran; L’Iran in massima allerta, esplode un edificio sul Golfo. Trump: stanno negoziando.

l iran tratta eL’Iran tratta e minaccia: Sarà guerra regionale. Ma Trump è ottimistaIl regime pubblica i nomi delle 2.986 persone uccise durante le proteste. Erano golpisti. Il tycoon: Mi auguro di negoziare qualcosa di accettabile ... quotidiano.net

l iran tratta eLa difesa prima dell'attacco. Si tratta, ma gli Usa puntellano lo scudo per la rappresaglia iranianaAl di là degli appelli a temporeggiare che arrivano da Israele e da molti paesi arabi, la Casa Bianca sta rafforzando la protezione dei suoi interessi in ... huffingtonpost.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.