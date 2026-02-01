L’Iran ha chiuso Internet Temo per la mia famiglia
Mohammad Nouri, uno studente iraniano di 21 anni, ha raccontato di come il regime abbia deciso di chiudere Internet nel suo Paese. Arrivato a Pavia due anni fa per studiare intelligenza artificiale, Nouri ha parlato con chiarezza della paura per la sua famiglia rimasta in Iran. La sua voce si unisce a quelle di tanti giovani che continuano a lottare per la libertà, anche lontano da casa.
Libertà è la parola che si è tatuata sul petto e il sogno che, come milioni di iraniani, insegue. Mohammad Nouri (a sinistra nella foto), 21 anni, arrivato a Pavia per studiare intelligenza artificiale quando aveva 18 anni e non conosceva una parola d’italiano, lo ha ribadito all’iniziativa “Iran: voci di libertà“ organizzata dalla civica Cittadini per Pavia. Il giovane, che per mantenersi agli studi lavora, segue quanto accade nel suo Paese e scende in piazza. "Non possiamo scegliere il nostro leader o cambiarlo – ha detto – Probabilmente se ci fossero elezioni tutti direbbero no alla repubblica islamica ma le elezioni non si fanno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Iran Internet
Nicola Savino a Ciao Maschio: «Temo la depressione, l’ansia me l’ha trasmessa mia madre»
Nicola Savino, ospite a Ciao Maschio su Rai 1, si è aperto su temi personali come il rapporto con i genitori, l’infanzia solitaria e le paure legate alla depressione.
Mika: «Mia madre mi ha formato, ma ho capito di non essere solo una sua creazione. La solitudine è il mio ufficio, non la temo»
A quarant’anni, Mika riflette sul suo percorso artistico e personale, evidenziando come l’autonomia e la consapevolezza siano diventate strumenti fondamentali per affrontare il mondo.
This Package from Korea Changed Fariba’s Life in the Frozen Mountains…
Ultime notizie su Iran Internet
Argomenti discussi: L’Iran ha chiuso Internet. Temo per la mia famiglia; Iran, tra rivolta e intervento il rischio è il caos. Parla Micalessin; L’ombra di Mossadeq; Samirà Ardalani: Quella che sta avvenendo in Iran è una nuova forma di resistenza.
L'Iran ha chiuso lo spazio aereo per 5 ore: timori di attacco USA, sospese le condanne a morteLa chiusura dello spazio aereo è avvenuta nelle prime ore di giovedì, facendo temere l'attacco militare minacciato a più riprese da Trump, Intorno alle 7 sono ripresi i voli nazionali e internazionali ... msn.com
Iran, Trump: Teheran sta parlando con noi, stanno negoziandoLeggi su Sky TG24 l'articolo Diverse esplosioni in Iran, Israele nega coinvolgimento. Sauditi vogliono attacco Usa LIVE ... tg24.sky.it
#USA #Israele #Iran Il Capo dell'aviazione civile israeliana, Shmuel Zakai, ha avvertito le compagnie aeree straniere che il Paese sta entrando in un "periodo sensibile" nel prossimo fine settimana e che lo spazio aereo israeliano potrebbe essere chiuso se la - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.