Il governo torna a chiedere una legge sulla sicurezza. Ieri a Torino, gruppi anarchici di Askatasuna hanno di nuovo affrontato le forze dell’ordine, devastando il centro della città. La scena si ripete, con vetri rotti e scontri nelle strade principali. Il governo non ha più intenzione di aspettare, e promette misure rapide per fermare questa escalation di violenza.

"Torna la violenza degli anarchici di Askatasuna contro le forze dell’ordine. A Torino devastano il centro della città come hanno sempre fatto. Ecco perché – ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani su X – servono le nuove norme sulla sicurezza che il governo sta preparando. Sono solidale con poliziotti, carabinieri e finanzieri che garantiscono l’ordine pubblico nel nostro Paese". Anche il vicepremier Matteo Salvini ha espresso un commento assai duro circa gli scontri di Torino: "Peggio dei delinquenti di Askatasuna c’è solo chi li difende, coccola, giustifica o protegge. Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, avanti tutta con arresti, sgomberi e nuovo pacchetto sicurezza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ira del governo: "Subito la legge sulla sicurezza"

La Corte di Cassazione ha confermato la validità della legge regionale toscana sugli affitti brevi, respingendo il ricorso presentato dal governo.

A La Spezia, la famiglia di un ragazzo ucciso si rivolge alle istituzioni chiedendo l’adozione immediata di una legge sulla sicurezza nelle scuole.

VIVERE NEL FEROCE REGIME IRANIANO: Il racconto di cosa sta succedendo davvero

