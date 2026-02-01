L' Inter vince anche a Cremona 2-0 con Lautaro e Zielinski
L'Inter non si ferma e conquista anche Cremona. I nerazzurri vincono 2-0 grazie alle reti di Lautaro e Zielinski, portando a casa il quarto successo di fila in campionato. La Cremonese, invece, fatica sempre di più e resta in difficoltà.
Quarto successo di fila in campionato per i nerazzurri, sempre più in vetta. CREMONA - L'Inter non stecca nemmeno allo "Zini" e vince per 2-0 contro la Cremonese di Nicola, ormai in crisi di risultati. I ragazzi di Chivu chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Zielinski. In attesa del match del Milan (in campo martedì a Bologna), i nerazzurri volano così a otto punti di vantaggio sulla seconda della Serie A. Il risultato non è mai stato in dubbio, anche per via di un atteggiamento troppo remissivo della Cremonese che solo nel finale ha avuto un sussulto d'orgoglio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Inter Cremonese
L'Inter vince a Cremona 0-2 con Lautaro e Zielinski. Paura per Audero colpito da petardo
L’Inter conquista tre punti a Cremona con un 2-0 firmato da Lautaro e Zielinski.
L'Inter domina anche a Cremona: gol di Lautaro e Zielinski. Fuga scudetto: + 8 sul Milan
L’Inter vince anche a Cremona e mantiene salda la sua corsa scudetto.
TANTE ROTAZIONI EPPURE IL RISULTATO NON CAMBIA CREMONESE-INTER 0-2
Ultime notizie su Inter Cremonese
Argomenti discussi: L'Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se…; L'Inter vince a Dortmund, ma non basta: nerazzurri ai playoff con Benfica o Bodo; Champions League: l’Inter vince 2-0 a Dortmund, ma è costretta ai playoff; L'Inter stende il Borussia con Dimarco e Diouf ma non evita i playoff.
L'Inter vince anche a Cremona, 2-0 con Lautaro e ZielinskiCREMONA - L'Inter non stecca nemmeno allo Zini e vince per 2-0 contro la Cremonese di Nicola, ormai in crisi di risultati. I ragazzi di Chivu chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie alle ret ... laprovinciacr.it
L’Inter passeggia contro la Cremonese, 2-0 e va a +9 sul NapoliL'Inter vince contro la Cremonese 2-0 in trasferta e vola a +8 sul Milan secondo (che deve ancora giocare) e a +9 sul Napoli. ilnapolista.it
FINISCEEEEE QUI! LA CAPOLISTA SE NE VAAAAAA! L’INTER VINCE ANCHE A CREMONA! BRAVISSIMI RAGAZZI - facebook.com facebook
FINISCEEEEE QUI! LA CAPOLISTA SE NE VAAAAAA! L’INTER VINCE ANCHE A CREMONA! BRAVISSIMI RAGAZZI x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.