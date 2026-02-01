L'Inter non si ferma e conquista anche Cremona. I nerazzurri vincono 2-0 grazie alle reti di Lautaro e Zielinski, portando a casa il quarto successo di fila in campionato. La Cremonese, invece, fatica sempre di più e resta in difficoltà.

Quarto successo di fila in campionato per i nerazzurri, sempre più in vetta. CREMONA - L'Inter non stecca nemmeno allo "Zini" e vince per 2-0 contro la Cremonese di Nicola, ormai in crisi di risultati. I ragazzi di Chivu chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Zielinski. In attesa del match del Milan (in campo martedì a Bologna), i nerazzurri volano così a otto punti di vantaggio sulla seconda della Serie A. Il risultato non è mai stato in dubbio, anche per via di un atteggiamento troppo remissivo della Cremonese che solo nel finale ha avuto un sussulto d'orgoglio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Inter vince anche a Cremona, 2-0 con Lautaro e Zielinski

L’Inter conquista tre punti a Cremona con un 2-0 firmato da Lautaro e Zielinski.

L’Inter vince anche a Cremona e mantiene salda la sua corsa scudetto.

TANTE ROTAZIONI EPPURE IL RISULTATO NON CAMBIA CREMONESE-INTER 0-2

L'Inter vince anche a Cremona, 2-0 con Lautaro e ZielinskiCREMONA - L'Inter non stecca nemmeno allo Zini e vince per 2-0 contro la Cremonese di Nicola, ormai in crisi di risultati. I ragazzi di Chivu chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie alle ret ... laprovinciacr.it

L’Inter passeggia contro la Cremonese, 2-0 e va a +9 sul NapoliL'Inter vince contro la Cremonese 2-0 in trasferta e vola a +8 sul Milan secondo (che deve ancora giocare) e a +9 sul Napoli. ilnapolista.it

FINISCEEEEE QUI! LA CAPOLISTA SE NE VAAAAAA! L’INTER VINCE ANCHE A CREMONA! BRAVISSIMI RAGAZZI - facebook.com facebook

