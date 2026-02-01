L'Inter conquista anche Cremona, battendo la Cremonese per 2-0 allo

AGI - L' Inter non stecca nemmeno allo "Zini" e vince per 2-0 contro la Cremonese di Nicola, ormai in crisi di risultati. I ragazzi di Chivu chiudono la pratica già nel primo tempo, grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Zielinski. In attesa del match del Milan (in campo martedì a Bologna), i nerazzurri volano così a otto punti di vantaggio sulla seconda della serie A. Il risultato non è mai stato in dubbio, anche per via di un atteggiamento troppo remissivo della Cremonese che solo nel finale ha avuto un sussulto d'orgoglio. Attimi di paura al 49', quando un petardo lanciato dal settore ospiti è scoppiato vicinissimo ad Audero. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Inter passa anche a Cremona e allunga in testa

Approfondimenti su Inter Cremona

La 19ª giornata della Serie A si è conclusa con un pareggio tra Milan e Cremonese, mentre l’Inter ha consolidato il primo posto in classifica.

La Virtus conquista una vittoria importante a Cremona, riportandosi in testa alla classifica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Cremona

Argomenti discussi: L'Inter stende il Borussia con Dimarco e Diouf ma non evita i playoff; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; La Ternana Women saluta la Coppa Italia: l’Inter passa per 4-0; Borussia Dortmund-Inter 0-2, risultato finale della partita di Champions League: gol di Dimarco e Diouf, gli highlights.

Inter arrembante a Cremona: al 16' Lautaro incorna il vantaggio, nerazzurri avantiSegui qui la diretta testuale di Cremonese-Inter su TuttoMercatoWeb Dopo 16 minuti arrembanti, l'Inter passa in vantaggio a Cremona. Cross di Dimarco. tuttomercatoweb.com

Inter, da Diaby a Perisic: le ultime news sul calciomercato dei nerazzurri??7o??u00110?ôH.W?`ym ?yu0013?? 8d>? ?| {?u0018X??u0003fu0007???ol?Y?!u0002?d2Hf?u0004X??u0004u0010?? ?f`u001a?n?u0004o?,???? O?&u000f??????0u001cu0018??/&?/?;u0016??evW>??#_??M?u0004??^u0004???u0018^ ... sport.sky.it

Il 23enne francese passa all’Inter per meno di 5 milioni di euro - facebook.com facebook

L'Inter passa 2-0 a Dortmund ma non basta per la qualificazione diretta agli ottavi, in gol #Dimarco e #Diouf. I nerazzurri chiudono al decimo posto in classifica, spareggio contro Bodo o il Benfica allenato da #Mourinho x.com