L’inquisitore che bastonava gli avversari della fede sul pulpito di San Giovanni

Durante il Cinquecento, Piacenza era teatro di dure repressioni religiose. L’inquisitore domenicano, con il suo potere ristabilito, usava anche la violenza contro chi si opponeva alla fede. Si parla di episodi in cui bastonava gli “avversari” sul pulpito di San Giovanni, in una stagione in cui la repressione ereticale era senza sosta.

Succedeva veramente di tutto a Piacenza nella metà del Cinquecento, nel periodo in cui il tribunale dell'inquisitore domenicano aveva potuto riprendere i suoi pieni poteri e la repressione ereticale ricominciare senza sosta. La cronaca storica piacentina racconta episodi veramente bizzarri e maneschi, messi in atto dagli inquisitori; esagerazioni che le stesse autorità civili ritenevano fuori dalle righe. Una vera e propria "caccia all'eretico" che caratterizzò la nostra città per alcuni decenni, dove le note tesi di Lutero attecchirono in modo significativo, soprattutto tra i nobili, dato documentatissimo.

Ogni anno, l'evento della liquefazione del sangue di San Gennaro rappresenta un momento di fede e tradizione per Napoli.

