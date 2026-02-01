Lino Guanciale si è emozionato durante la puntata di Domenica In, dove ha parlato dei suoi genitori scomparsi. Arrivato per presentare la serie tv

Lino Guanciale arriva nel salotto domenicale di Mara Venier per presentare L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie tv che il 3 e il 4 febbraio andrà in onda su Rai 1, ma si lascia andare a ricordi dolcissimi legati ai suoi genitori scomparsi entrambi nel giro di poco tempo. Tra un sorriso e una battuta l’attore abruzzese ripercorre le tappe principali di una carriera di grande successo tra cinema, tv e teatro e racconta quello sliding doors che poteva farlo diventare medico. Ma soprattutto si commuove con un video dedicato alla madre. Lino Guanciale dottore? “Volevo fare come Jannacci”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lino Guanciale si commuove a Domenica In: il ricordo dei genitori è dolcissimo

Approfondimenti su Lino Guanciale

È scomparso Clelio Guanciale, noto medico della Marsica e figura di riferimento per molte persone.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lino Guanciale

Argomenti discussi: Intervista – Fabrizio Biggio.

Domenica In, Mara Venier sfiora la polemica e gela De Sica: Disgraziato!. Poi Lino Guanciale in lacrimeNella puntata di Domenica In, risate con De Sica e Lillo e lo scherzo di Venier, e lacrime con Lino Guanciale dopo la morte dei genitori: cosa è successo ... libero.it

Lino Guanciale: I miei genitori? Persi entrambi in 2 anni/ Li sento sempre con me, i ricordi più belli…Lino Guanciale, ospite oggi a Domenica In, si è commosso ricordando i suoi amati genitori: Il mio punto di riferimento…. Lino Guanciale, prossimo a tornare da protagonista sul piccolo schermo con la ... ilsussidiario.net

Intervento di Lino Guanciale a Domenica In oggi pomeriggio per parlare della messa in onda della fiction l'invisibile martedi 03 e Mercoledi 04 su Rai 1 ore 21.30. #LinoGuanciale #Linvisibile - facebook.com facebook

Lino Guanciale: “Quanta paura hanno gli attori” #losgabuzzino #riccardobocca #guanciale L’intervista integrale sul canale Youtube “Lo sgabuzzino di Riccardo Bocca” x.com