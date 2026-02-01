A scuola, alcuni genitori migranti cercano di trasmettere alle nuove generazioni non solo l’italiano, ma anche le lingue e le tradizioni dei loro Paesi di origine. Non si tratta solo di conservare le radici, ma di mantenere vivo un patrimonio culturale che rischia di andare perso nel nuovo paese. Alcuni insegnanti notano che questa scelta aiuta i ragazzi a sentirsi più ancorati alle proprie origini, anche lontano da casa. La sfida ora è trovare il modo di valorizzare tutte queste diverse lingue e culture, senza che si perdano nel tempo.

Non solo italiano, inglese o dialetto. C’è anche chi pensa alla cultura e alla lingua dei Paesi di origine delle famiglie migranti, soprattutto per la trasmissione linguistica e culturale alle nuove generazioni. Questo è l’impegno dell’associazione Lingua Madre che, a Brescia, ha all’attivo, ad esempio, tre scuole di lingua madre romena, araba e bengalese. "Il nostro lavoro – spiega Alessandra Spreafico, che fa parte dell’associazione nata nel 2023 – nasce proprio dall’osservazione di un progressivo indebolimento dell’uso delle lingue ‘altre’ rispetto all’italiano, soprattutto in ambito familiare e informale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lingua Madre: "Valorizziamo tutte le radici"

Approfondimenti su Lingua Madre

Carate Brianza, città situata lungo il fiume Lambro, unisce le sue radici romane a un presente dinamico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lingua Madre

Argomenti discussi: Lingua Madre: Valorizziamo tutte le radici.

Lingua madre, a rischio metà degli idiomi parlati nel mondoPiù del 45% delle circa 7.000 lingue del mondo sono a rischio di estinzione e ogni due settimane una lingua scompare per sempre, portando con sé un intero patrimonio culturale e intellettuale. Inoltre ... ansa.it

Apprendiamo la lingua madre prima ancora di nascere: lo studioQuando inizia il nostro percorso di apprendimento della lingua madre? Secondo un recente studio, questo processo ancor prima della nascita, addirittura durante il periodo di gestazione nell’utero ... 105.net

Siamo abituati a descrivere la nostra realtà attraverso la nostra lingua madre, ma se le altre lingue avessero proprio la parola adatta a definire come ti senti o ti sei sentito #libreriamo #cultura #linguestraniere #paroleintraducibili - facebook.com facebook