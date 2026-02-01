L' influenza corre tra i bambini Covid sparito | la mappa dei contagi Matteo Bassetti | Ci sarà un secondo picco non cantiamo vittoria

L'influenza torna a circolare tra i bambini, mentre il Covid sembra ormai sparito. L'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità mostra un calo dei contagi, ma gli esperti avvertono: ci sarà un secondo picco e non bisogna abbassare la guardia.

La situazione dell'influenza in Italia continua a migliorare. L'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità segnala un netto calo dei contagi: nella settimana appena trascorsa si sono registrati circa 620mila nuovi casi di infezioni respiratorie acute, ovvero più di 100mila in meno rispetto ai sette giorni precedenti. In totale, dall'inizio della stagione influenzale, i casi hanno raggiunto i 9,8 milioni. Si tratta di dati incoraggianti, che suggeriscono una discesa costante della curva epidemica, ma la vigilanza rimane alta. Bambini più colpiti Questo perché, nonostante la tendenza generale alla discesa, i bambini continuano a essere i più vulnerabili. 🔗 Leggi su Leggo.it

Secondo il rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, il picco stagionale dell’influenza è stato superato, con circa 720.

