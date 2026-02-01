L’infezione da Legionella | come riconoscere i segni e proteggersi nei luoghi con acqua stagnante

Una donna di 51 anni è morta all’ospedale di Novafeltria. La donna, residente nella zona, si era ammalata di polmonite causata dal batterio Legionella pneumophila. Dopo settimane di ricovero in terapia intensiva, non è riuscita a superare l’infezione. La notizia ha fatto scattare l’allarme sulla presenza di acqua stagnante che può favorire la proliferazione di questo batterio. Le autorità invitano a controllare bene le tubature e i sistemi idrici nei luoghi pubblici e privati.

Una donna di 51 anni, residente nella Valmarecchia, è morta all'ospedale di Novafeltria dopo un lungo ricovero in terapia intensiva, vittima di una polmonite causata dal batterio Legionella pneumophila. Il decesso, avvenuto il 30 gennaio 2026, ha messo nuovamente al centro dell'attenzione un'infettività spesso sottovalutata: la legionellosi, una forma di polmonite che si sviluppa in seguito all'inalazione di goccioline d'acqua infette. Il caso, segnalato a Bologna, ha riacceso il dibattito sulle fonti di contaminazione, soprattutto in impianti idrici e sistemi di climatizzazione non adeguatamente mantenuti.

