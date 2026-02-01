L' infallibile oroscopo di febbraio 2026

Gennaio è finito, ma il freddo e il grigiore continuano a farsi sentire. L’oroscopo di febbraio non promette grandi sorprese: sarà un mese difficile, tra giornate lunghe e poca luce. Le stelle indicano che bisogna resistere, perché ci sono ancora settimane complicate davanti.

Gennaio è andato (ok, ma quanto è durato?) e la primavera sembra ancora lontana: ecco a voi l'oroscopo di uno dei mesi più faticosi dell'anno. E ricordate che se qualcosa non funziona, la colpa non necessariamente è delle stelle. Ariete. Febbraio vi prende per le spalle e vi dice: "ok, adesso sul serio". In amore basta trailer, volete il film completo (con trama avvincente, possibilmente). Sul lavoro smettete di sognare su Post-it volanti e iniziate a costruire: mattone dopo mattone, anche se vi annoia. Fortuna presente, ma solo se smettete di correre a caso come se fosse una escape room. Toro.

