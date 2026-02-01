L' inciviltà non ha limiti Vandalizzata la celletta con la madonnina nel parco delle Crocerossine

Una cella con la madonnina nel parco delle Crocerossine è stata vandalizzata. La domenica 1 febbraio, un lettore ha inviato una foto per mostrare i danni: il vetro è rotto, probabilmente da qualcuno che ha voluto danneggiare il piccolo monumento. La scena si trova nei pressi di via Campo di Marte, e ancora non ci sono spiegazioni o responsabilità. La polizia sta verificando quanto accaduto.

Scrive il lettore: “Come da foto scattata domenica 1 febbraio nel parco delle Crocerossine che si trova nei pressi di via campo di Marte, qualcuno ha danneggiato il vetro di questa celletta con madonnina. Di certo la persona che ha fatto questo danno non dimostra di avere molto cervello”.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Parco Crocerossine Vandalizzata la casetta dei libri alla Villa comunale: "Non è una bravata, ma inciviltà" Questa mattina alla Villa comunale di Chieti è stata trovata vandalizzata e gravemente danneggiata la casetta dedicata allo scambio di libri. Madonnina vandalizzata. L’opera di restauro più difficile del previsto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Parco Crocerossine Argomenti discussi: Rifiuti, tra controlli e tutor: Situazione fuori controllo, serve chiarezza; Incivili dei rifiuti, tolleranza zero. Oltre mille controlli in un anno; Rifiuti, fototrappole e controlli: oltre 600 abbandoni, 230 sanzioni contro l’inciviltà; Nel giardino Sant'Anna di via Cadore spunta anche l'asse da stiro: i Limpiadores puliscono, ma resta l'amarezza per l'inciviltà e il menefreghismo dilaganti in centro come in periferia. Stalli disabili occupati, l'inciviltà non arretra: aumentano le sanzioni a RiminiNon accenna a diminuire il fenomeno delle soste irregolari negli spazi destinati alle persone con disabilità. Nel 2025 la Polizia Locale di Rimini ha elevato 565 sanzioni per violazione degli articoli ... altarimini.it Manovre azzardate in viale del Sole: l’inciviltà di pochi tutta a carico del ComuneToccherà a tutti i cittadini di Vicenza pagare per mettere in sicurezza quei pochi che si ostinano a compiere manovre azzardate tra viale del Sole e la ... ecovicentino.it ilMediano.it. . #sommavesuvìana Ennesimo atto di inciviltà: è stata vandalizzata la postazione del defibrillatore in PIazza Vittorio Emanuele III. L' amarezza del Dottor Esposito dell' associazione "Amici del Buon Vivere", associazione grazie alla quale diverse p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.